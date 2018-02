"Zarząd emitenta informuje także, że zamknięcie transakcji zakupu GO Steel Frydek Mistek a.s. zaplanowane zostało na dzień 28 lutego 2018 r" - czytamy w komunikacie.



Wcześniej Stalprodukt uzyskał wymagane zgody urzędów antymonopoliwych w Niemczech i Austrii. Wszystkie uzyskane zgody mają charakter bezwarunkowy, dodano.



Stalprodukt w połowie grudnia ub.r. podpisał umowę zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal. Transakcja ma pozwolić wzmocnić pozycję na rynku blach transformatorowych poprzez wzrost zdolności produkcyjnych do poziomu ok. 150 tys. ton/rok oraz dywersyfikację działalności.



Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.



(ISBnews)