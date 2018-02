"Jestem pod wrażeniem technologii zastosowanej przez startup i ich pomysłowości przy konstruowaniu tego systemu. Wykorzystali druk 3D i oprogramowanie open source. Próbne loty umożliwią dostosowanie rozwiązania do naszych potrzeb" - powiedział wiceprezes ds. rozwoju PGNiG Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.



Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG wykorzystuje już drony w badaniach terenowych. Dział mierniczy od trzech lat dysponuje własnym urządzeniem, które obsługuje zespół specjalistów z licencją. Ich wiedza i doświadczenie pozwolą udoskonalić projekt BZB UAS - nowy dron jest testowany również podczas prac geodezyjnych prowadzonych przez spółkę, dodano.



"Wykorzystanie drona zwiększa dokładność rozpoznania i obniża koszty związane z przygotowaniami prac projektowych. Dużą zaletą jest łatwość transportu i montażu systemu. Przewidujemy testy skonstruowanego przez startup drona na różnych wysokościach i w różnych warunkach pogodowych. Pozwoli to na pełne sprawdzenie możliwości przygotowanego systemu" - dodał specjalista kartograf z oddziału Geologii i Eksploatacji Paweł Koteja, również cytowany w komunikacie.



Dron zbudowany jest z piany EPO, wzmocniony materiałami kompozytowymi i wyposażony w podzespoły drukowane na drukarce 3D, podano także.



"Zaprojektowany przez nas system pozwala przesyłać wykonane podczas lotu zdjęcia w czasie rzeczywistym na serwer. Następnie zostają one połączone w trójwymiarową mapę badanego terenu. Na podstawie otrzymanego modelu przestrzennego możemy dokonać dokładnych pomiarów infrastruktury, nad którą lata dron - w tym odległości i wysokości. Mamy też dokładne dane na temat geopozycji fotografowanych elementów ze wszystkimi współrzędnymi" - wskazał Kacper Budnik z BZB UAS.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

