JHM Development ma umowę za 46,44 mln zł na etapy Osiedla Diamentowego w Koninie



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - JHM Development podpisał umowę na realizację kolejnych etapów budowy Osiedla Diamentowego w Koninie, poinformowała spółka. W ramach umowy o łącznej wartości 46,44 mln zł netto powstanie 5 nowych budynków mieszkalnych Osiedla Diamentowego w Koninie. Budowa inwestycji została rozłożona na trzy etapy, a ich zakończenie planowane jest na wrzesień 2019 r. oraz marzec i lipiec 2020 r.

"Na tym rynku jesteśmy obecni już od maja 2012 roku. Ogromne zainteresowanie oddawanymi przez nas mieszkaniami na tym osiedlu skłoniło nas do podjęcia decyzji o przyspieszeniu budowy dalszych etapów inwestycji" - powiedziała prezes JHM Development Regina Biskupska, cytowana w komunikacie.

Spółka JHM Development w ramach Osiedla Diamentowego w Koninie dotychczas oddała do użytkowania 4 budynki z 288 mieszkaniami. Docelowo osiedle będzie stanowiło kompleks dziewięciu budynków mieszkalnych o nowoczesnej architekturze. Osiedle obejmuje łącznie 587 mieszkań. Sprzedaż 122 mieszkań z III etapu osiedla ruszy od marca br., podano również.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)