Współczesna Luxtorpeda znów na torach? Wiceminister infrastruktury: Jeśli dobrze pójdzie, to za 4-5 lat

Źródło: Inne

Luxtorpeda: duma PKP w II RP. To był odpowiednik Pendolino – z aerodynamicznym nosem, ekskluzywnym wnętrzem i cenami biletów wyższymi niż na innych połączeniach. W polskiej fabryce Fablok, która została założona w 1919 r., wyprodukowano pięć egzemplarzy na bazie wagonu spalinowego Austro-Daimler. W 1936 r. Luxtorpeda przejechała trasę z Krakowa do Zakopanego w 2 godziny 18 minut. Ten rekord do dziś nie został pobity.źródło: Dziennik Gazeta Prawna