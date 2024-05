II rewizja KPO. Ile środków otrzyma polski sektor rolno-spożywczy?

Rząd przesłał do KE II rewizję KPO - poinformowało ministerstwo rolnictwa we wtorek. Resort wskazał, że zakłada on m.in zwiększenie o 600 mln euro dla polskiego sektora rolno-spożywczego i wydłużenie czasu na realizację inwestycji.