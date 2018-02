Budimex zawarł aneks z Dom Dev. na I etap i umowę na II etap Mariny Mokotów II



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Dom Development zawarł z Budimeksem umowę o wartości 125,88 mln zł netto na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa etapu II inwestycji mieszkaniowej "Marina Mokotów II" na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Spółki zawarły też aneks do umowy dotyczącej I etapu tego projektu o wartości 112,2 mln zł netto.

"Wynagrodzenie dla Budimex S.A. z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 125 881 577,48 zł netto, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Dom Development zawarł z Budimeksem aneks do umowy z 27 czerwca 2017 roku, której przedmiotem jest wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa etapu I inwestycji mieszkaniowej "Marina Mokotów II".

"Na mocy przedmiotowego aneksu, wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji ww. umowy została określona na poziomie 112 200 351,89 zł netto, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT" - czytamy dalej.

W ramach etapu I wybudowanych zostanie 306 lokali mieszkalnych i 13 lokali usługowych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II kwartał 2018 roku, zaś ich zakończenie - na IV kwartał 2019 roku.

W ramach Etapu II wybudowanych zostanie 430 lokali mieszkalnych i 14 lokali usługowych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2018 roku, zaś ich zakończenie - na II kwartał 2020 roku.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

