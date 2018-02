Aplisens negocjuje przejęcie spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Aplisens zawarł umowę z dotychczasowym jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży aparatury kontrolno-pomiarowej (APKiA), której celem jest doprowadzenie do przejęcia 100% udziałów w tej spółce, podał Aplisens.

"Negocjacje w sprawie akwizycji spółki z branży APKiA stanowią realizację strategii rozwoju emitenta w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy zakupu udziałów uzależnione jest m.in. od wyników badania due diligence, uzgodnienia ostatecznych warunków realizacji transakcji oraz uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku ustalenia wymogu jej uzyskania.

"Na mocy umowy wspólnik zobowiązał się do powstrzymania się do dnia zawarcia z emitentem umowy zakupu udziałów lub otrzymania od emitenta oświadczenia o rezygnacji z dalszej realizacji umowy od wszelkich działań mających na celu sprzedaż udziałów innemu kontrahentowi" - czytamy dalej.

Średnioroczne przychody ze sprzedaży spółki, której dotyczy umowa, za lata 2015-2017 wyniosły 8 mln zł, a średnioroczny zysk netto w tym okresie wyniósł 0,8 mln zł, podano także.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)