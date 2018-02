Polimex-Mostostal zmniejszył koszty projektu Kozienice o 42,3 mln zł



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Polimex-Mostostal podjął uchwałę o zmniejszeniu całkowitych kosztów projektu "Kozienice" o 42,3 mln zł, co przełoży się na poprawę wyniku netto w tej samej wysokości, poinformowała spółka.

"W wyniku podjętych działań związanych z realizacją budowy bloku energetycznego o mocy 1 075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni 'Kozienice', w ramach których dokonano częściowego ograniczenia zdiagnozowanych uprzednio ryzyk technicznych, optymalizacji procesów zakupowych oraz usprawnienia procesów weryfikacyjno-rozliczeniowych z podwykonawcami i dostawcami, a także w związku z podpisaniem protokołu przejęcia bloku do eksploatacji w dniu 19 grudnia 2017 roku, zarząd po przeprowadzeniu analizy w toku procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki za rok 2017, podjął uchwałę o zmniejszeniu całkowitych kosztów projektu w kwocie 42,3 mln zł, co przełoży się na poprawę wyniku netto spółki w tej samej wysokości" - czytamy w komunikacie.

Zaktualizowany budżet projektu będzie podlegał weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2017, podkreślono.

Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice w grudniu 2017 r.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)