Artur Wiza został powołany na wiceprezesa Asseco Poland



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Artura Wizę do pełnienia funkcji wiceprezesa na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r., poinformowała spółka.

"Artur Wiza od 1 marca 2018 roku będzie pełnić funkcję wiceprezesa Asseco Poland, odpowiedzialnego za obszar komunikacji korporacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Artur Wiza jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych, podano także.

"Od 2012 roku dyrektor zarządzający Asseco Poland, odpowiedzialny za obszar komunikacji korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie). Członek rady nadzorczej spółki Modulus z Grupy Asseco. Pełni również funkcję wiceprezesa Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz przewodniczącego Komitetu Polskich Producentów Oprogramowania i Programistów przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji" - czytamy również w komunikacie.

Artur Wiza od września 2006 do marca 2011 roku był również członkiem zarządu Getin Holding odpowiedzialnym za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp, podano także.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)