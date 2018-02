Zysk netto Sare spadł wstępnie do 2,83 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Sare miało ok. 45,95 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2017 r., wobec 41,34 mln zł rok wcześniej i ok. 2,83 mln zł zysku netto wobec 3,98 mln zł w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ponadto szacowana skonsolidowana EBITDA wynosi ok. 5,7 mln zł w ub.r. wobec 6,18 mln zł skonsolidowanej EBITDA w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

"Wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu przychodów w segmencie INIS, mr Target, które wzrosły o ok. 3,8 mln zł w stosunku do porównywalnego okresu. Spadek EBITDA i zysku netto to efekt wzrostu kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych o ok. 5,9 mln zł w stosunku do porównywalnego okresu" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomina też, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany 26 marca.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)