Unibep miał wstępnie 1,64 mld zł przychodów i 26,2 mln zł zysku netto w 2016 r.



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Unibep miał 1 637 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2017 r. wobec 1 249 mln zł rok wcześniej i ok. 26,2 mln zł zysku netto wobec 31,9 mln zł w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 25,4 mln zł.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Unibep wyniosły w roku 2017 ok. 1 637 mln zł i były o ok. 31% wyższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego, natomiast zysk netto grupy kapitałowej Unibep w 2017 r. wyniósł ok. 26,2 mln zł i był o ok. 17,9% niższy od zysku odnotowanego w roku 2016" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, na pogorszenie skonsolidowanego wyniku wpływ miały zdarzenia jednorazowe związane ze sprawami spornymi z rynku norweskiego oraz sytuacja rynkowa wynikająca ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych, podano także.

Unibep zastrzega, że prezentowane wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zaś skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej nadal jest przedmiotem audytu biegłego rewidenta. Jednocześnie przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w 2017 r. zostaną przekazane w rocznych raportach okresowych za rok 2017, które zostaną opublikowane 30 marca 2018 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

(ISBnews)