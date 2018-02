Zysk netto Sygnity wzrósł r: r do 5,6 mln zł w I kw. 2017 r., r.obr. 2017: 2018



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2017/2018 (1 października - 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,33 mln zł wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,64 mln zł w I kw. r.obr. 2017/2018 wobec 119,05 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. r.obr. 2017/2018 wyniósł 5,41 mln zł wobec 0,09 mln zł straty rok wcześniej.

"Za nami pierwsza faza procesu restrukturyzacji działalności Grupy obejmująca m.in. drastyczną redukcję kosztów i ich ścisłą kontrolę. Był to okres w którym dowiedliśmy, że prowadzone od kilku miesięcy zdecydowane działania optymalizacyjne przynoszą wymierne efekty. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018 Grupa osiągnęła przychody o 19% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, wypracowała jednak porównywalną kwotę zysku brutto ze sprzedaży. To efekt wspomnianej pracy nad podniesieniem rentowności. Porównując zakończony kwartał z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego, widać obniżenie kosztów wytworzenia o ok. 21 mln zł, co przełożyło się na marżę brutto ze sprzedaży na poziomie powyżej 19%. Stanowi to znaczącą poprawę w stosunku do ostatnich kilku lat" - czytamy w liście p.o. prezesa Mariusza Nowaka do akcjonariuszy.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.



