Zysk netto Quercus TFI wzrósł r: r do 34,03 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 34,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 28,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 41,19 mln zł wobec 34,37 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,1 mln zł w 2017 r. wobec 98,14 mln zł rok wcześniej.

"Dla naszych funduszy rok 2017 był umiarkowanie dobry. Napływ środków netto do funduszy i w ramach usługi asset management wyniósł 107 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszył się flagowy fundusz Quercus Ochrony Kapitału, do którego wpłynęło 249 mln zł. Dużo środków pozyskał również Quercus Multistrategy FIZ (101 mln zł). Największe odpływy odnotował z kolei Quercus Agresywny (199 mln zł). Aktywa powierzone nam w zarządzanie wzrosły o 7,6%, z 4 286,4 mln zł na koniec 2016 r. do 4 614,3 mln zł na koniec 2017 r. (bez uwzględniania funduszy dedykowanych: Q1 FIZ i Future Tech FIZ)" - napisał prezes Sebastian Buczek w liście dołączonym do raportu rocznego.

Podkreślił, że wyższa baza aktywów pod zarządzaniem w 2017 r. wpłynęła na poprawę wyników finansowych.

"Nadal będziemy konsekwentnie dążyć do zwiększenia aktywów pod zarządzaniem i do poszerzenia sieci dystrybucji poprzez podpisanie umów dystrybucyjnych z kolejnymi wiodącymi instytucjami finansowymi, działającymi głównie w segmencie klientów private banking. Napływ nowych środków i wzrost aktywów pod zarządzaniem będzie jednak uwarunkowany sytuacją na rynkach finansowych i osiąganymi wynikami inwestycyjnymi" - dodał prezes.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.



(ISBnews)