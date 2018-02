Ronson nabył warunkowo działki w stołecznym Ursusie pod ok. 1 600 mieszkań



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Ronson zawarł warunkowe umowy dotyczące zakupu nieruchomości w dzielnicy Ursus, gdzie będzie mógł wybudować docelowo około 1 600 mieszkań. Łączna cena sprzedaży praw do nieruchomości oraz wartość prac, których wykonanie jest niezbędne dla umożliwienia realizacji inwestycji mieszkaniowych przez spółki (a których wykonanie jest po stronie sprzedających) została ustalona na łączna kwotę 81,75 mln zł netto.

"Zakup działek w Ursusie istotnie powiększy nasz bank ziemi w Warszawie. Będzie to nasz pierwszy projekt realizowany w tej dynamicznie rozwijającej się i zmieniającej się dzielnicy oraz będzie doskonałym uzupełnieniem innych naszych warszawskich inwestycji, realizowanych na Woli, Mokotowie oraz Białołęce. Nabywane nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli nam wybudować w tym miejscu osiedle liczące docelowo około 1 600 mieszkań. Realizację pierwszego etapu projektu zamierzamy rozpocząć jeszcze w tym roku" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Rami Geris, cytowany w komunikacie.

Nabywane nieruchomości położone są przy ul. Gierdziejewskiego. Łączna cena za grunty została ustalona na 81,75 mln zł netto, przy czym większość tej kwoty została już zapłacona przez Ronsona w ubiegłym roku, zgodnie z przedwstępnymi umowami sprzedaży zawartymi w styczniu 2017 r., podano także.

Warunkiem zawieszającym zawartych umów jest niewykonanie przez prezydenta Warszawy prawa pierwokupu przysługującego m.st. Warszawa w stosunku do tych nieruchomości. Umowy przyrzeczone zostaną zawarte po upływie 30-dniowego ustawowego terminu na wykonanie takiego prawa (lub wcześniej, jeżeli prezydent Warszawy potwierdzi, że nie zamierza wykonywać prawa pierwokupu przed upływem powyższego terminu).

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.

(ISBnews)