Strategia InventionMed zakłada m.in. koncentrację na symulatorach VR



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - InventionMed skoncentruje się na tworzeniu zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) oraz rozbudowie innowacyjnej na skalę światową technologii podwójnej immersji opracowanej w całości przez zespół InventionMed, wynika ze strategii rozwoju na lata 2018-2021. Wydatki inwestycyjne na rozwój projektów do 2021 r. zarząd szacuje na ok. 8 mln zł.

"Zgodnie z założeniami strategii, do 2021 r. InventionMed zamierza osiągnąć następujące cele biznesowe:

- stworzenie unikalnego w skali globalnej urządzenia do symulacji zabiegów dermatologicznych w technologii VR;

- komercjalizacja pierwszego urządzenia do końca I kw. 2020 r.;

- osiągnięcie progu rentowności projektu TutorDerm najpóźniej w 2021 r.;

- osiągnięcie poziomu 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej na koniec 2020 r. na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych oraz rynkach azjatyckich m.in. Japonii, Chin, Malezji, Tajwanu" - czytamy w komunikacie.

Wydatki inwestycyjne na rozwój projektów do 2021 r. zarząd szacuje na ok. 8 mln zł. Spółka posiada środki pieniężne pozwalające na pełne ich finansowanie. Dodatkowo InventionMed zamierza aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową

i inwestycyjną, podano także.

"Podstawą do przyjęcia strategii była dogłębna analiza obecnego kształtu rynku VR w sektorze medycznym, a także globalnych prognoz rozwoju tej technologii. Kluczowym czynnikiem wziętym pod uwagę była m.in. wysoka potrzeba edukacji personelu medycznego oraz potwierdzona, dynamicznie rosnąca wartość rynku VR i AR w medycynie" - czytamy dalej.

"W nadchodzących latach planujemy intensywny rozwój naszych projektów oraz dalsze prace nad doskonaleniem technologii podwójnej immersji. W pierwszej kolejności skupimy się na tworzeniu symulacji zabiegów z obszaru dermatologii, w którym obserwowany jest ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów, a możliwości w zakresie ich szkolenia są bardzo ograniczone. W ramach naszej rady naukowej zgromadziliśmy najwyższej klasy specjalistów, którzy stanowią dla projektu niezastąpione wsparcie merytoryczne" - powiedział prezes Tomasz Kierul, cytowany w materiale.

Zespół InventionMed opracował innowacyjną na skalę światową technologię tzw. podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku, podano również.

"Dotyk w wymagających precyzji zabiegach, jest elementem niezbędnym do prawidłowego kształcenia nawyków. Opracowana przez nas technologia, która umożliwia pełną kontrolę manualną nad wykonywanymi zabiegami, zapewnia odczucia bardzo bliskie zabiegom wykonywanym w rzeczywistości na pacjentach. Oznacza to, że nasze symulatory będą doskonałym narzędziem wspierającym edukację studentów medycyny czy uzupełniającym szkoleniu specjalistów" - wyjaśnił Kierul.

Pierwszym projektem rozwijanym przez spółkę jest symulator zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej - TutorDerm. Głównym celem projektu jest zbudowanie symulatora umożliwiającego odzwierciedlenie procedur i działań jakie należy podjąć przed zabiegiem, w jego trakcie i po zabiegu dermatologicznym.

"Do 2021 r. InventionMed planuje stworzenie i komercjalizację trzech wersji symulatora. [...] Pilotaż pierwszej wersji urządzenia planowany jest na IV kw. 2018. Komercjalizacja TutorDerm v.1 przewidywana jest na I kw. 2020 r." - czytamy dalej w komunikacie.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed S.A. rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)