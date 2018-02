Echo Investment: Wynajęto już 75% powierzchni Galerii Młociny



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Na ponad rok przed otwarciem 75% powierzchni Galerii Młociny - projektu realizowanego przez EPP i Echo Investment - jest wynajęte, podała spółka.

Do grona najemców dołączyła ostatnio firma medyczna Enel-Med, podano w komunikacie.

"Galeria Młociny została zaprojektowana w taki sposób, by stać się rzeczywistym sercem tej części miasta. Dzisiejsze galerie handlowe to znacznie więcej, niż sklepy. Dziś w takich miejscach spędzamy czas, jemy, odpoczywamy, spotykamy się ze znajomymi i załatwiamy coraz więcej codziennych spraw. Usługi medyczne to jedna z takich potrzeb, które chcemy zaspokajać szybko i wygodnie. Galerie mogą nam to dziś umożliwiać. Właśnie z tego powodu placówki Enel-Med. nie mogło zabraknąć w Galerii Młociny" - powiedział Tomasz Domoń, dyrektor regionalny ds. wynajmu w Dziale Centrów Handlowych Echo Investment, cytowany w komunikacie.

"Galeria Młociny wpisuje się w nowoczesne trendy zakupowe i potrzeby współczesnego klienta. Jednocześnie doskonale uzupełnia portfel EPP, zapewniając dostęp do bardzo atrakcyjnego rynku stołecznego. Strategią EPP jest budowanie zrównoważonego portfela nieruchomości handlowych oraz tworzenie optymalnego środowiska dla biznesu naszych najemców. W końcu od sukcesu najemców w dużej mierze zależy nasz sukces" – dodał Marek Gładki, dyrektor Asset Management i leasingu w EPP.

W Galerii Młociny, zlokalizowanej przy węźle komunikacyjnym Młociny w warszawskiej dzielnicy Bielany, znajdzie się 220 sklepów i punktów usługowych, a także biura, centrum medyczne, miejsca zabaw dla dzieci, klub fitness, restauracje i kawiarnie, park trampolin i wielosalowe kino.

Galeria Młociny to projekt realizowany przez joint venture EPP i Echo Investment. EPP jest właścicielem 70% inwestycji, pozostała część należy do Echo Investment, które odpowiada za komercjalizację projektu.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

