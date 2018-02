Zysk netto Asbis wzrósł r: r do 3,83 mln USD w IV kw. 2017 r.,



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Asbis odnotował 3,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 2,63 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 9,91 mln USD wobec 7,89 mln USD zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 541,79 mln USD w IV kw. 2017 r. wobec 364,24 mln USD rok wcześniej.

"Głównym czynnikiem tego wzrostu [przychodów w IV kw. 2017] jest istotny wzrost sprzedaży (głównie w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej) związany z dalszym rozwojem biznesu Apple oraz rozwiązań w zakresie przechowywania danych" - czytamy w raporcie.

EBITDA w IV kw. 2017 wyniosła 10,49 mln USD w porównaniu do 8,45 mln USD w IV kw. 2016, podano również.



W całym 2017 r. spółka miała 6,96 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,62 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 484,91 mln USD w porównaniu z 1 137,71 mln USD rok wcześniej.

"Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w IV kw. ani w dwunastu miesiącach 2017 roku. W IV kw. 2017 sprzedaż w obu tych regionach wzrosła istotnie. Przychody w krajach byłego ZSRR wzrosły o 77,51% a w Europie Środkowo-Wschodniej o 42,31%. Za dwanaście miesięcy 2017 sprzedaż w regionie krajów byłego ZSRR wzrosła o 61,63%, podczas gdy sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła o 16,42%" - czytamy też w raporcie.

Silniejsza poprawa w regionie krajów byłego ZSRR wynikała z inwestycji na tym obszarze oraz mocnej sprzedaży APPLE w regionie (Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, itd.).

"Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości silny trend wzrostowy w sprzedaży na obu obszarach będzie kontynuowany. W związku z wszystkimi wspomnianymi powyżej zmianami, udział krajów byłego ZSRR w naszych przychodach ogółem wzrósł do 48,45% w okresie dwunastu miesięcy 2017 z 39,12% w okresie dwunastu miesięcy 2016" - napisano także w raporcie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



(ISBnews)