Inter Cars zmieni markę motocyklową na I'M Inter Motors od początku marca



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Inter Cars przeprowadzi rebranding dotychczasowej marki Inter Motors na I'M Inter Motors od początku marca i otworzy 4 kolejne salony tej marki w 2018 r., podała spółka.

"Chęć zmiany i potrzeba dalszego rozwoju wynika z dotychczasowego sukcesu Inter Motors, na który pracowaliśmy 10 lat. Obecnie mamy sieć 39 sklepów w Polsce, a kolejne 4 otwarte zostaną jeszcze w tym roku" - powiedział dyrektor zarządzający Segmentu Motocyklowego w Inter Cars Rafał Kwiatkowski, cytowany w komunikacie

Spółka określa I'M Inter Motors jako markę lifestyle'ową.

"Pod nowym szyldem chcemy zakomunikować jeszcze bogatszy asortyment odzieży, akcesoriów i części motocyklowych, a także wysoką jakość obsługi klientów. Rozwijamy się w sektorze e-commerce poprzez tworzenie platformy zarówno sprzedażowej, jak i kontentowej. Znajdą się tam nie tylko produkty, które zakupić można było w naszym sklepie wcześniej, ale i porady dla wielbicieli motocykli. Co istotne, nie zapominamy o klientach hurtowych, których chcemy wspierać w formie rozwoju platformy B2B2C" - dodał dyrektor.

Działalność pod marką I'M Inter Motors będzie opierać się na sprzedaży ubrań i akcesoriów motoryzacyjnych oraz części zamiennych klientom detalicznym.

Nowe logotypy w sklepach pojawiły się już na początku 2018 roku, Marka planuje również rozwój megastorów, takich jak sklep w Katowicach o powierzchni 800 m2.

"Będziemy stawiać na szkolenia z zakresu doskonalenia nauki jazdy, naukę udzielania pierwszej pomocy, a także propagowanie 'kultury motocyklowej' wśród młodych ludzi. Te działania mają sprawić, że sklepy sieci I'M Inter Motors nie będą tylko miejscem zakupu, a destynacją dla motocyklistów - miejscem ich spotkań i spędzania wspólnego czasu" - wskazał Kwiatkowski.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europrie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2016 r. odnotowała 5 903,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)