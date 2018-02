Esotiq & Henderson sprzedało MTM Shirts licencję na koszule na miarę



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Esotiq & Henderson sprzedało firmie MTM Shirts licencję na koszule na miarę męskiej marki Henderson, podała spółka.

"Zdecydowaliśmy się na współpracę, bo to innowacyjny projekt i jedyna taka usługa na polskim rynku odzieżowym. Pomysłodawcy i twórcy serwisu dysponują technologią, szwalniami i stałym, praktycznie nieograniczonym dostępem do materiałów. Szyją w Polsce, co zapewnia odpowiednią jakość i krótki termin dostawy. Byli gotowi wziąć na siebie ryzyko inwestycji. Potrzebowali tylko rozpoznawalnej marki na rynku. My taką mamy. Henderson jest znany nie tylko w Polsce, ale także na Wschodzie, co pozwala także myśleć o ekspansji" - powiedział prezes Esotiq & Henderson Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że Henderson Shirts to podobny projekt współpracy, w jakim giełdowa spółka rozwija sprzedaż w salonach na Ukrainie i Białorusi, tyle, że internetowy.

"Internet to coraz ważniejszy kanał sprzedaży w grupie Esotiq & Henderson. Według wstępnych danych o sprzedaży, opublikowanych w raporcie z 18 stycznia, w ubiegłym roku przychody w sieci wzrosły o 150 proc., do około 6 mln zł. Grupa ma cztery własne sklepy w internecie - dwa z kobiecej marki Esotiq (w Polsce i w Niemczech), jeden męski marki Henderson i wyprzedażową platformę finalsale.pl. Kolejnym internetowym projektem jest serwis hendersonshirts.com, oferujący męskie koszule szyte na miarę. Tu jednak rozwój platformy internetowej bierze na siebie firma MTM Shirts. Giełdowa spółka udziela licencji na męską markę Henderson" - czytamy dalej w komunikacie.

MTM Shirts planuje, że internetową sprzedaż będą wspierały autoryzowane punkty partnerskie, w których będzie można zdjąć miarę, sprawdzić materiały, wykonać projekt i zamówić koszulę w tradycyjny sposób. "Pierwsze z nich chcemy otwierać w tym roku" - powiedział prezes firmy Krzysztof Śliwiński, także cytowany w komunikacie.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)