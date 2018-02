mBank wprowadził usługę zakładania firmy on-line



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - mBank wdrożył usługę, umożliwiającą założenie firmy przez internet. Ponadto bank gwarantuje darmowe konto z bezpłatną funkcją wystawiania faktur, a także możliwość korzystania ze zintegrowanej z bankowością internetową księgowości, podał mBank.

"mBank postawił sobie cel uproszczenia i skrócenia procesu zakładania firmy. We współpracy z zespołem ekspertów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przygotował zintegrowaną usługę on-line. Cała procedura zajmuje tylko 10 minut" - czytamy w komunikacie.

Jeden formularz do wypełnienia umożliwia: utworzenie Profilu Zaufanego, rejestrację firmy, otwarcie firmowego konta bankowego oraz aktywację usługi mKsięgowości.

Proces będzie dostępny również dla osób, które nie mają konta w mBanku. Będzie on wtedy jednak dłuższy - ze względu na konieczność odwiedzenia placówki mBanku lub zamówienia kuriera w celu podpisania dokumentów i potwierdzenia tożsamości, podano także.

"Zanim klienci otworzyli własną działalność, musieli przebrnąć przez skomplikowane i często nieaktualne zbiory informacji i poradniki. Brakowało jednego wiarygodnego kompendium wiedzy, które rozwiałoby wszystkie wątpliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i umożliwiamy założenie firmy w mBanku w 10 minut oraz pełne wsparcie w tym zakresie. W przypadku pytań czy wątpliwości, klient będzie miał do dyspozycji dedykowaną infolinię, za pomocą której uzyska odpowiedzi na wszystkie nurtujące go kwestie. Doświadczeni konsultanci mKsięgowości odpowiedzą na pytania związane m.in. z założeniem działalności gospodarczej, księgowością, ubezpieczeniami czy podatkami" - powiedział dyrektor departamentu klienta firmowego w mBanku Piotr Teodorczyk, cytowany w komunikacie.

Cały proces, od złożenia wniosku do pełnej aktywacji firmy, będzie monitorowany przez mBank, dzięki czemu klienci w kolejnych krokach będą informowani o bieżącym statusie.

"Założenie firmy przez Internet w mBanku to kolejny przykład udanej współpracy sektora rządowego z bankami, która po raz pierwszy została doceniona przy projekcie 500+. Popularność wnioskowania o te środki przez bankowość elektroniczną pozytywnie zaskoczyła obie strony. Otwieranie przedsiębiorstw on-line to rozwinięcie idei jednego okienka przy jednoczesnym całkowitym przeniesieniu go w świat elektroniczny" - podał także bank.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.



(ISBnews)