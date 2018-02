Zysk operacyjny wyniósł 360,2 mln zł wobec 360,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 569,5 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 560,6 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 739,5 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 1 620,2 mln zł rok wcześniej.



"W IV kw. 2017 roku kontynuowaliśmy nasze starania, aby sprostać oczekiwaniom klientów i zapewnić najlepszą jakość usług, co przełożyło się na dalszy wzrost bazy - do 15,2 mln klientów. W 2017 roku dołączyliśmy 1 064 tys. abonentów kontraktowych. Jesteśmy mocno skoncentrowani na realizacji naszej strategii, co przekłada się na rozwój komercyjny i solidne wyniki finansowe. Nasze przychody operacyjne za rok 2017 osiągnęły poziom 6 670 mln zł, czyli o 9% więcej niż w roku 2016, a skorygowana marża EBITDA wzrosła do 34,4%, tj. o 1,2 pkt procentowego r/r"- napisał prezes Jorgen Bang-Jensen komentując wyniki.



W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała 387,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 712 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 669,9 mln zł w porównaniu z 6 117,6 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 2 297,7 mln zł wobec 2 035,3 mln zł rok wcześniej.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



