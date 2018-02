T-Mobile Polska chce ustabilizować przychody i EBITDA w tym roku



Barcelona, 28.02.2018 (ISBnews) - T-Mobile Polska celuje w wypracowanie stabilnego poziomu przychodów i EBITDA w ujęciu r/r oraz wzrost liczby klientów w 2018 r., poinformował prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer.

„Nasz właściciel oczekuje stabilizacji przychodów i EBITDA i to jest cel na ten rok. Są już pierwsze pozytywne sygnały poprawy, szczególnie w ostatnim kwartale minionego roku. Teraz musimy pokazać kontynuację tego trendu i szczególnie na II półrocze bieżącego roku mamy duże oczekiwania co do poprawy wyników. Jestem optymistą i uważam, że ta zauważalna poprawa jest osiągalna" -powiedział dziennikarzom Maierhofer podczas Mobile World Congress w Barcelonie.

Według jego słów, wśród priorytetów na 2018 rok jest dalsze zwiększanie liczby klientów, po udanym w tym obszarze ostatnim kwartale ub.r. Działa tu m.in. pozytywny efekt zwiększonego potencjału sieci stacjonarnej (T-Mobile Polska dodał ponad 100 nowych punktów), zmiana strategii marketingowej i ofert. Prezes T-Mobile Polska wskazał, że operator chce mieć mocną pozycję w segmencie migracji numerów.

Ponadto Maierhofer zapowiedział dalsze, intensywne inwestycje w rozwój sieci 4G. Budżet zakłada kwoty na poziomie ubiegłorocznym, jednak szef operatora nie ujawnia konkretnych wartości.

„Zamierzamy utrzymać status lidera technologicznego z najlepszą siecią. Inwestycje jakie zrealizujemy będą w całym roku na poziomie podobnym do ubiegłorocznego. Będziemy m.in. pracować nad agregacją pasm w tym roku, jak najlepszym wykorzystaniem i zmonetyzowaniem częstotliwości 800 MHz. Ponadto aktualnie oszacowujemy czy warto podejść do przetargu na 450 MHz"- wskazał prezes operatora.

Podkreślił również koncentrację na działaniach zmierzających do digitalizacji obsługi klientów przez internet, aplikacje, a także potencjał pozyskiwania klientów cyfrowymi kanałami.

„Chcemy jak najbardziej eliminować 'stare'podejście do klientów, a zmiany mają być widoczne szczególnie pod koniec roku, zarówno w części konsumenckiej jak i biznesowej" -stwierdził Maierhofer.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)

