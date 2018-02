Zysk netto Stelmetu wyniósł 0,04 mln zł w I kw. r. obr. 2017: 2018



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Stelmet odnotował 0,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2017/2018 (okres od 1 października do 31 grudnia 2017) wobec 15,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wyższy o ponad 16 mln zł niż rok wcześniej wynik na działalności finansowej, wynikający głównie z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych od zobowiązań finansowych, wpłynął z kolei pozytywnie na osiągnięty w pierwszym kwartale wynik netto. Zysk netto w omawiany okresie wyniósł 40 tys. zł (wobec ponad 15 mln zł straty w tym samym okresie przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale roku obrotowego 2017/18 skorygowana EBITDA wyniosła 4,2 mln zł, co oznacza poprawę o ponad 5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2016/17 i jest efektem poprawy efektywności operacyjnej zakładu MrGarden oraz widocznych efektów przeprowadzonej w poprzednich okresach restrukturyzacji spółki Grange Fencing i integracji jej działalności w ramach Grupy Stelmet Negatywnie na EBITDA wpłynął z kolei spadek kursów euro i funta brytyjskiego wobec złotego, podano także.

Strata operacyjna wyniosła 6,08 mln zł wobec 8,95 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,97 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 65,93 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał roku obrotowego przypadający w Grupie Stelmet na okres od 1 października do 31 grudnia to czas, kiedy sprzedaż realizowana jest na najniższych poziomach w ciągu całego roku, odpowiadających historycznie za 12-13% całorocznej sprzedaży Grupy. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/18 przychody wyniosły 62 mln zł, co oznacza spadek o 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Największą część w strukturze przychodów stanowią produkty drewnianej architektury ogrodowej (DAO), które w pierwszym kwartale odpowiadały za blisko 54% łącznej sprzedaży. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosło znaczenie sprzedaży pelletu – udział tego produktu w łącznych przychodach sięgnął niemal 33% w ślad za wzrostem sprzedaży w tym segmencie, natomiast produktów ubocznych prawie 14%, co jest z kolei efektem dynamicznego wzrostu wolumenu produkcji realizowanej w zakładzie spółki MrGarden w Grudziądzu.

Przychody ze sprzedaży DAO w I kwartale 2017/18 wyniosły 33,4 mln zł i były o prawie 17% niższe niż rok wcześniej. W ujęciu wolumenowym sprzedaż spadła o 6,5%. Produkty DAO były w tym czasie sprzedawane do 19 krajów – przy czym najważniejszymi dla Grupy zagranicznymi rynkami pozostają Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Rynkami, które w pierwszym kwartale przyniosły wzrost sprzedaży DAO były Niemcy i Polska. W Wielkiej Brytanii sprzedaż w ujęciu wolumenowym ustabilizowała się, spadek zanotowano natomiast na rynku francuskim, czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 0,86 mln zł wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

