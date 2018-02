PCC Rokita nabyło kolejne 25% akcji IRPC Polyol za ok. 6,2 mln zł



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - PCC Rokita zawarło umowę nabycia 750 tys. udziałów tajskiej spółki IRPC Polyol Company Ltd., co odpowiada 25% udziałów, za kwotę ok. 57,7 mln THB, stanowiącą równowartość ok. 6,22 mln zł, podała spółka.

"Po nabyciu kolejnych udziałów, PCC Rokita będzie posiadała 1,5 mln udziałów spółki IRPC Polyol, co będzie stanowić 50% liczby udziałów spółki IRPC Polyol. Do zamknięcia transakcji konieczne jest spełnienie się w terminie do 30.04.2018 r. ostatniego z łącznych dodatkowych warunków umownych, obejmujących m.in.:

- zapłatę ceny nabycia udziałów,

- uzyskania zgód odpowiednich organów,

- podpisania umów okołotransakcyjnych,

- dokonanie odpowiednich zmian w dokumentach korporacyjnych IRPC Polyol, które zostały uzgodnione przez strony oraz przyjęcie tych zmian przez odpowiednie organy IRPC Polyol" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj rada nadzorcza PCC Rokita podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)