Ross Newens został powołany na prezesa 4fun Media



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza 4fun Media powołała Rossa Newensa do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa, poinformowała spółka.

"Dotychczasowy prezes Rafał Baran objął stanowisko wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego grupy 4fun Media (CEO). Rafał Baran pozostaje prezesem zarządu spółek Bridge2fun oraz FCB, należących do grupa 4fun Media" - czytamy w komunikacie.

Poszerzanie kompetencji zarządu jest związane z rozwojem grupy kapitałowej, akwizycją trzech spółek w roku 2017 oraz przejęciami planowanymi w kolejnych latach w segmencie nowych mediów, usług marketingowych oraz w e-commerce, podano także.

Ross Newens to współzałożyciel i współwłaściciel Nova Group (Cyprus) LTD, głównego akcjonariusza 4fun Media (fundusz dysponuje obecnie pakietem 55,06% akcji spółki). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w Polsce oraz na innych rynkach europejskich w rozwijaniu i zarządzaniu międzynarodowymi projektami, pochodzącymi głównie z branży telewizyjnej i mediów cyfrowych, telekomunikacji oraz z sektora nowych technologii.

Grupa kapitałowa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.



(ISBnews