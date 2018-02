Sescom miał 5,2 mln zł zysku netto w r.obr. 2016: 2017



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Sescom, który chce zadebiutować na GPW w 2018 r., miał 96,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 5,2 mln zł zysku netto w r.obr. 2016/2017. Tym samym dynamika wzrostu przychodów wyniosła 37%, a zysków powyżej 18% r/r. Wartość zysku operacyjnego Sescom wyniosła w tym czasie 7,1 mln zł, o 1,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim, podała spółka. Zapowiedziała też, że w roku obrotowym 2017/18 Sescom chce osiągnąć przychody powyżej 100 mln zł.

"Rozwijamy zarówno zasięg, jak i zakres naszych usług. Dzięki ofercie dobrze dopasowanej do potrzeb klientów sieciowych wchodzimy na kolejne rynki, pozyskujemy nowych klientów, a liczba obsługiwanych placówek rośnie - niedawno przekroczyła 34 000. Efektem, kolejny rok z rzędu, są dobre wyniki finansowe i wysoka dynamika wzrostu przychodów" - powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Dane za I kwartał roku obrotowego (X-XII 2017 r.) pokazują tendencję wzrostową. Przychody wyniosły 23,7 mln zł, o 21% więcej w porównaniu do osiągniętych 19,6 mln zł rok wcześniej. Poprawę wyniku na działalności operacyjnej widać też w danych kwartalnych. EBIT osiągnięty w okresie 01.10.2017 r. - 31.12.2017 r. był o ok. 38% wyższy r/r, podano także.

"Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Dobra koniunktura gospodarcza sprawia jednak, że firmy coraz chętniej zamawiają usługi dodatkowe dla biznesu, w tym te związane z utrzymaniem technicznym i wsparciem rozwoju placówek sieciowych. W roku obrotowym 2017/18 Sescom chce osiągnąć przychody powyżej 100 mln zł" - czytamy dalej.

Sescom od początku istnienia pracuje nad własnymi projektami. Jednym z nich jest platforma analityczna, wyposażona w narzędzia klasy Business Intelligence, która będzie wspierać kompleksowe zarządzanie nieruchomościami. Stworzony został już prototyp platformy, obecnie spółka ubiega się o dofinansowanie na prace związane z jej wytworzeniem i późniejszą komercjalizacją.

"Cele biznesowe Sescom na najbliższe lata pozostają bez zmian. W 2020 roku będziemy obecni na rynkach w całej Europie Zachodniej. Budujemy potencjał do konkurowania globalnie. Łączymy usługi techniczne z nowymi technologiami. Jesteśmy nowoczesną firmą, która od niemal 10 lat stale się rozwija. Z roku na rok poprawiamy wyniki jednocześnie wspierając rozwój naszych klientów - z niektórymi pracujemy od początku naszego istnienia. Planujemy dalej budować dobre, trwałe relacje biznesowe" - powiedział także Halbryt.

Wcześniej spółka zapowiadała, że w 2018 r. zmieni rynek notowań z NewConnect na GPW. Prospekt emisyjny został już opublikowany. Do obrotu zostanie wprowadzonych 750 tys. akcji serii A2, 50 tys. akcji serii B, 100 tys. akcji serii C i 450 tys. akcji serii D.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Od 2013 r. jest notowany na New Connect.

(ISBnews)