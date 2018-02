Huckleberry Games przygotowuje rozszerzoną wersję gry 'Edengrad'



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Huckleberry Games przygotowuje się do wydania rozszerzonej wersji swojej flagowej produkcji - gry "Edengrad" oraz wprowadzenia do niej nowatorskiej waluty opartej na technologii blockchain, poinformowała spółka.

"Każda aktualizacja ma na celu zwiększenie przystępności gry i eliminację wykrytych błędów. Tym razem dodatkowo prezentujemy nowe funkcjonalności i łączymy je w płynny sposób z naszym nowym produktem, jakim jest Edenit. Jeśli testy potoczą się po naszej myśli, nowa waluta wykorzystująca technologię blockchain zintegruje wszystkie nasze produkty ze sobą, tworząc wspomagającą mikroekonomię, niosącą korzyści zarówno dla producentów, jak i użytkowników" - powiedział prezes Patryk Borowski, cytowany w komunikacie.

Spółka realizuje obecnie działania zmierzające do wydania gry "Edengrad" w wersji rozszerzonej 1.0., co zaplanowane zostało na III kw. 2018 r. Aktualizacja tej produkcji będzie obejmowała m.in. udostępnienie dużego i otwartego świata, dostępnego dla graczy praktycznie w każdym zakresie oraz modyfikację fabuły i zadań. Wdrożone zmiany w grze "Edengrad" powinny przyczynić się do zwiększenia jej atrakcyjności dla graczy preferujących grę w pojedynkę oraz w grupach, dodano.

"Spółka planuje także wprowadzenie do tej produkcji nowatorskiej waluty opartej na technologii blockchain, którą gracze będą mogli pozyskiwać poprzez wykonywanie określonych aktywności. Będzie ona pełniła funkcję dodatkowego środka płatniczego realizowanego w ramach gry 'Edengrad'. W pierwszym etapie wdrożenia tego rozwiązania graczom udostępniony zostanie zarówno dzienny, jak i maksymalny limit waluty, jaka może znajdować się w posiadaniu jednego gracza" - czytamy dalej.

Zarząd Huckleberry Games nie wyklucza, że w przypadku odnotowania istotnego wzrostu popytu na grę „Edengrad" dzięki wdrożeniu nowej technologii wprowadzi to rozwiązanie w swoich kolejnych produkcjach, dodano.

"Spółka planuje także przyśpieszyć wydanie gry mobilnej 'Pets and Dungeons' przeznaczonej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS oraz Android. Produkcja ta znajduje się w zaawansowanym etapie prac, a rozpoczęcie zewnętrznych testów rozpocznie się już w marcu 2018 r. Premiera gry nastąpi w kwietniu 2018 r., chociaż pierwotnie była planowana na III kw. tego roku" - czytamy również.

Spółka podtrzymała także termin wydania gry o roboczej nazwie "Stay Hungry" na przełomie roku 2018 i 2019, oraz podjęła decyzję o rezygnacji z produkcji gry "Arena", która miała być przeznaczona na urządzenia wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, dodano.

"Badania rynkowe wykazały bardzo powolny rozwój technologii VR, trudną dostępność i pokaźne koszty pozyskania platform przeznaczonych dla użytkowników. Z tego powodu zdecydowaliśmy się zrezygnować z projektu 'Arena'. Wycofane środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie rozwoju Edengrad-u i wzbogacenie oferty Pets and Dungeons" - podsumował Borowski.

Huckleberry Games to producent gier, który zadebiutował w pod koniec grudnia 2017 r. na rynku NewConnect.

(ISBnews)