Występując w Izbie Gmin w ramach cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi, May oświadczyła, że "żaden brytyjski premier nie zgodzi się" na zaproponowane rozwiązania, i zapowiedziała, że wyrazi sprzeciw w tej sprawie, rozmawiając z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

W opublikowanej w środę wersji roboczej umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaproponowano, by Irlandia Północna stworzyła "wspólny obszar regulacyjny" z Unią Europejską, co pozwoliłoby na wymianę handlową z będącą członkiem Wspólnoty Irlandią bez konieczności wprowadzenia kontroli granicznej. Mogłoby to jednak doprowadzić do powstania znaczących różnic regulacyjnych z pozostającą poza blokiem resztą Wielkiej Brytanii, tym samym wpływając na wymianę handlową przez Morze Irlandzkie.

Zaproponowane w środę rozwiązanie byłoby de facto przedłużeniem istniejącego stanu regulacyjnego i członkostwa Irlandii Północnej we wspólnym rynku także po Brexicie.

Zdaniem May pozostanie w jakiejś formie wspólnego rynku z Unią Europejską byłoby "zdradzeniem" idei Brexitu i wyniku referendum z czerwca 2016 roku, w którym 52 proc. Brytyjczyków opowiedziało się za wyjściem ze Wspólnoty.

Będąca koalicyjnym partnerem rządzącej Partii Konserwatywnej północnoirlandzka Demokratyczna Partia Unionistów (DUP) w przeszłości wielokrotnie wykluczała nadanie Irlandii Północnej specjalnego statusu w ramach Wielkiej Brytanii.

Lider DUP w Izbie Gmin Nigel Dodds powiedział w środę w rozmowie z BBC, że był "zadziwiony" propozycją Komisji Europejskiej. "Nie po to wyszliśmy z Unii Europejskiej, aby doprowadzić do rozpadu Wielkiej Brytanii" - oświadczył.

Z kolei zwolennicy tzw. twardego Brexitu ocenili, że przyjęcie tego rozwiązania przypominałoby "aneksję Irlandii Północnej" przez UE.

W ubiegłym roku brytyjski rząd zapowiedział, że liczy na obejście konieczności wprowadzenia kontroli granicznej między Irlandią Północną a Irlandią za pomocą nowych rozwiązań technologicznych, które pozwalałyby m.in. na odprawę towaru bez zatrzymywania się na granicy. Takie rozwiązania nie zostały jednak na razie przygotowane.

Na piątek zaplanowano przemówienie tematyczne premier Theresy May na temat Brexitu, w którym ma ona przedstawić szczegóły brytyjskiego podejścia do dalszych rozmów o współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Będzie to trzecie istotne wystąpienie szefowej rządu na ten temat, po przemówieniach w Lancaster House w styczniu 2017 roku i we Florencji jesienią 2017 roku.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z UE 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę do 29 marca 2019 roku, z możliwym przedłużeniem obecnych warunków członkostwa w ramach okresu przejściowego - bez prawa głosu - przez następne 21 do 27 miesięcy.