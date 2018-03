Budimex oczekuje pozytywnej dynamiki sprzedaży w całym 2018 roku



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Budimex spodziewa się pozytywnej dynamiki sprzedaży w kolejnych kwartałach, jak i w całym 2018 roku, poinformował prezes Dariusz Blocher.

"Kolejne kwartały, jak i cały rok 2018 powinien przynieść pozytywne dynamiki sprzedaży. Koncentrujemy się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze terminowość realizacji i wysoką jakość efektów pracy" - napisał Blocher w komentarzu do wybranych danych za 2017 r.

Budimex podał wczoraj, że jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 369,31 mln zł w 2017 r. wobec 5 572,29 mln zł rok wcześniej.

"Wchodzimy w rok 2018 z rekordowym portfelem zamówień. Tak ambitny poziom zleceń do realizacji pozwala nam na selektywne podejście do ofertowania. Staramy się zminimalizować ryzyko nowo podpisywanych kontraktów oraz zmniejszać ekspozycję na segmenty, które charakteryzują się dużą zmiennością cen robocizny oraz usług podwykonawczych" - wskazał także prezes.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2017 roku wyniósł 10,3 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2017 wyniosła 7,3 mld zł.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial.

(ISBnews)