Przychody Erbudu pozostaną stabilne w perspektywie kilku lat



Dusseldorf, 02.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Erbudu spodziewa się, że przy obecnych warunkach rynkowych przychody grupy pozostaną na stabilnym poziomie w perspektywie kilku lat, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

"Dziś, w tej sytuacji rynkowej, nie przewidujemy znaczącego wzrostu przychodów w 2018 r. i kolejnych latach" – powiedział Grzeszczak podczas spotkania prasowego.

Dodał, że za znaczącą zmianę sprzedaży uważa więcej niż 10% r/r.

"Widzimy, że nasz portfel pozostaje na tym samym poziomie. Mamy w tej chwili portfel zamówień bardzo bezpieczny, na poziomie ok. 2 mld zł, z czego 1,7-1,8 mld zł na ten rok" – wskazał także.

Przypomniał również, że ok. 100 mln zł przychodów rocznie da grupie akwizycja niemieckiej IVT.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)