Wie to każdy kierowca: olej silnikowy należy wymieniać. Wie to również każdy amator frytek: na tej samej partii tłuszczu nie da rady usmażyć kilkunastu porcji, aby każda miała doskonały smak. Ale jakość oleju to zagadnienie ważne nie tylko w kuchni czy warsztacie samochodowym, lecz także w energetyce.