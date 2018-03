Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 2% r: r do 7,9 mln zł w lutym



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Przychody w polskich sklepach sieci Coccodrillo wyniosły w lutym 7,9 mln zł, co oznacza wzrost o 2% r/r, poinformowało CDRL. W polskim kanale e-commerce przychody spółki wzrosły o 10% r/r do 1,3 mln zł.

"Cieszy nas utrzymana, rosnąca tendencja sprzedażowa polskich sklepów i kanału e-commerce. Pomimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych klienci chętnie odwiedzali nasze sklepy i dokonywali zakupów" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Narastająco, przez dwa pierwsze miesiące roku, spółka zanotowała 19,6 mln zł przychodów z polskich sklepów, co stanowi wzrost o 13% r/r. W tym czasie przychody z kanału e-commerce w Polsce wzrosły o 67% wobec poprzedniego roku i były na poziomie 3,8 mln zł, podano także.

Na początku lutego spółka uruchomiła pierwszą placówkę handlową w Niemczech, w Lüdenscheid. Działający w formule "shop in shop" punkt Coccodrillo zlokalizowany jest w sklepie MyToys.

"W 2018 spółka planuje optymalizację krajowych punktów sprzedażowych oraz otwarcia 30-40 nowych sklepów za granicą" - czytamy także.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)