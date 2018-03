Dom Development: Przekazania przekroczą 3,8 tys. lokali w br, wynik wzrośnie r: r



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Dom Development ocenia, że przekaże ponad 3,8 tys. mieszkań w 2018 r., co przełoży się na lepsze wyniki finansowe w ujęciu rocznym, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

"Wcześniej zapowiadaliśmy, że potencjał przekazań na 2018 r. to ok. 4 tys. lokali. Spodziewamy się przekazać ponad 3 800 lokali, to będzie oznaczało ok. 30-proc. wzrost przekazań. Wpływ wzrostu przekazań na wzrost wyniku będzie mniej niż proporcjonalny ze względu na niższe marże i ceny [na mieszkaniach przekazanych w 2018 r.], ale skoro przekazania mają rosnąc, to zanosi się na kolejny bardzo dobry rok" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej.

Według niego, bardzo trudno przewidywać wynik netto za 2018 r., bowiem "dużo będzie zależało nie od logistyki Dom Development, czy zdołamy przekazać mieszkania, tylko od tego, czy będziemy mieli tyle mieszkań [do przekazania] ile chcemy, czy sytuacja w branży wykonawczej na to nie wpłynie. Pewność w naszym prognozowaniu jest osłabiona".

"Wynik będzie podążał jednak za liczbą przekazań mieszkań i zakładamy, że będzie lepszy" - podsumował.

W 2017 r. Dom Development sprzedał 3 975 lokali i przekazał 2 929.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)