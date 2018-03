Dom Development chce wprowadzić do realizacji maks. 4,5 tys. lokali w 2018 r.



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Dom Development szacuje, że wprowadzi do realizacji maksymalnie 4,5 tys. lokali w br. wobec 3 743 w 2017 r., poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

"Plan maksimum na ten rok to 4,5 tys. lokali, gdyby wszystko udało się zgodnie z planem. Zależy, jak będzie postępował proces administracyjny" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej.

Ocenił, że czasowy rozkład wprowadzania mieszkań na rynek może być podobny do ubiegłorocznego, czyli do realizacji może trafić ok. 2,5 tys. lokali w I półroczu. Zalewski wyjaśnił, że gdyby do tej liczby dodać lokale rozpoczęte w III i IV kw. 2017 r., potencjał przekazań na 2019 r. to ok. 4 tys. mieszkań.

"To wygląda bardzo dobrze, ale to plan maksimum" - zastrzegł jednak CFO.

Wcześniej spółka podała, że spodziewa się przekazania w tym roku ponad 3,8 tys. mieszkań wobec 2 929 w 2017 r.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)