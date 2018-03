Dom Development chciałby utrzymać r: r poziom wydatków na działki w 2018 r.



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Dom Development chciałby w 2018 r. wydać na nowe grunty pod inwestycje nie mniej niż w ub.r., kiedy to przeznaczył na ten cel 351 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

"Wypadałoby, żebyśmy wydali nie mniej. Ten poziom [ubiegłoroczny] moglibyśmy przyjmować jako cel" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej.

Prezes Jarosław Szanajca dodał, że w rozbudowie banku ziemi spółka realizuje trzy kierunki jednocześnie.

"Budowa banku ziemi idzie nam najlepiej we Wrocławiu, dobrze w Trójmieście, najciężej w Warszawie" - powiedział Szanajca.

Bank ziemi dewelopera w 2017 r. powiększył się o działki pod ok. 4,2 tys. lokali i obejmował na koniec ub.r. 8 447 lokali. Jak zaznaczył prezes, pozwala to na dwuletnią "produkcję" i spokojne spoglądanie w przyszłość.

Na koniec 2017 r. oferta spółki obejmowała 2 979 lokali w 27 lokalizacjach - 17 warszawskich, 8 trójmiejskich i 2 wrocławskich.

W 2017 r. Dom Development sprzedał 3 975 lokali, przekazał 2 929 i wprowadził do realizacji 3 743.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

