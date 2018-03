Agnieszka Żyro powołana na p.o. prezesa Anwilu



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Anwilu z Grupy Orlen skróciła delegację Dariusza Ciesielskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu i jednocześnie delegowała do czasowego wykonywania czynności prezesa Agnieszkę Żyro, swojego dotychczasowego członka, podał Anwil.

"Od 07.03.2018 r. zarząd spółki będzie działał w składzie dwuosobowym – p.o. prezesa zarządu – pani Agnieszka Żyro oraz członek zarządu, dyrektor operacyjny – pan Jarosław Ptaszyński" - czytamy w komunikacie.

Dariusz Ciesielski pozostaje członkiem RN, podano także.

Anwil jest producentem nawozów azotowych i suspensyjnego polichlorku winylu. Należy do Grupy PKN Orlen.

(ISBnews)