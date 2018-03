Vantage Development zlecił Erbudowi prace we Wrocławiu za 29 mln zł netto



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - VD Mieszkania XVII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Erbudem umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 29 mln zł netto w inwestycji mieszkaniowej Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu, podał Vantage.

"Na podstawie umowy wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w inwestycji Dorzecze Legnickiej etap II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości, wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących budynków oraz budową drogi dojazdowej. Etap II Inwestycji obejmować będzie 142 mieszkania o łącznej powierzchni 7 248 m2" - czytamy w komunikacie.

Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 66 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz zamawiający może wydać najpóźniej do 31 marca 2018 r., podano również.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2017 r. sprzedała 1 034 lokale.

