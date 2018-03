Jak poinformował w czwartek PKN Orlen, projekt badawczy, przewidywany na 4 lata, będzie "skupiał się na udoskonaleniu procesów biotechnologicznych przekształcających dwutlenek węgla z zakładów produkcyjnych w wartościowe chemikalia, takie jak izobutylen i mleczany, wykorzystywane m.in. do produkcji opakowań, paliw czy opon".

"Zaangażowanie w projekt pozwalający na zrównoważony rozwój nowoczesnej chemii jest dla nas naturalnym kierunkiem. Udział w nim to przede wszystkim niepowtarzalna okazja, aby umacniać naszą kulturę innowacyjności we współpracy z największymi zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz budować sieć cennych powiązań" - powiedział Józef Węgrecki, delegowany z rady nadzorczej PKN Orlen do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów płockiego koncernu, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podkreślił, projekt, w którym uczestniczy PKN Orlen, jest niezwykle istotny dla tej spółki również dlatego, iż daje dostęp do najbardziej aktualnych wyników badań nad technologiami CCU - Carbon Capture and Utilisation (wychwytywanie oraz utylizacja dwutlenku węgla - PAP), "które wkrótce mogą stanowić jedno z kluczowych wyzwań dla zakładów emitujących dwutlenek węgla".

PKN Orlen zwrócił uwagę, że projekt prowadzi międzynarodowe konsorcjum, łączące doświadczenia przemysłu z wiedzą akademicką, w którym pracować będą razem podmioty i instytucje z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji Włoch i USA. W tym: VITO - Flemish Institute for Technological Research, Enobraq, Lulea tekniska universitet, Syngip, IDENER - Optimizacion Orientada a la Sostenibilidad, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Universitat de Girona, NOVA - Institut fuer politische und oekologische Innovation, Cementos Portland Valderrivas, Arkema oraz NatureWorks.

PKN Orlen zaznaczył, że zintensyfikował w ostatnich miesiącach działania na rzecz wykorzystania środków unijnych z europejskiego Programu Horyzont 2020, którego celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

Jak przypomniał płocki koncern, w 2017 r. spółka ogłosiła udział w projekcie testowania innowacyjnych rozwiązań w ramach istniejącej infrastruktury energetycznej, działającej w wysokosprawnej kogeneracji, a jej przedstawiciele zostali również członkami rady nadzorującej projekt Fledged, który polega na wypracowaniu rozwiązań w zakresie produkcji biopaliw.

Według serwisu informacyjnego ds. badań i rozwoju Komisji Europejskiej projekt BioRECO2VER ruszył w styczniu tego roku i potrwa do końca 2021 r. Jego całkowity koszt to ponad 6,99 mln euro, przy czym 6,81 mln euro stanowi wkład unijny. Projekt koordynuje belgijski instytut badań nad technologiami VITO. PKN Orlen jest jedynym podmiotem z Polski, który bierze udział w przedsięwzięciu.

