Enea planuje dalszą modernizację i rozwój Elektrowni Połaniec



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Enea planuje dalszy rozwój przejętej rok temu Elektrowni Połaniec, w szczególności dalszy ciąg modernizacji i wykorzystanie nowych technologii, podała spółka.

"Dzięki akwizycji Elektrowni Połaniec i nowemu blokowi Elektrowni Kozienice dysponujemy dziś 6,2 GW zainstalowanej mocy. Przez ostatni rok Enea Elektrownia Połaniec stała się ważnym ogniwem naszej grupy. Dzięki postępującemu procesowi integracji możemy wykorzystywać potencjał obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec i z powodzeniem realizować naszą strategię. Przewidujemy dalszy rozwój elektrowni, m.in. z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo RDF" - powiedział prezes Enei Mirosław Kowalik, cytowany w komunikacie.

Wśród planowanych działań jest dostosowane bloków elektrowni do wymogów emisyjnych konkluzji BAT.

"Zgodnie z zapowiedziami, nasze moce wytwórcze zostaną dostosowane do wymogów środowiskowych dyrektywy BAT. Jak już informowano, szacunkowo inwestycje na ten cel do 2023 r. mogą sięgnąć ok. 350 mln zł. Siła inwestycyjna grupy pozwala nam patrzeć spokojnie na to wyzwanie" - powiedział prezes Enei Połaniec Lech Żak, cytowany w komunikacie.

Enea podjęła również decyzję o kontynuowaniu projektu Feniks, w ramach którego w ostatnich latach zwiększono sprawność i wydłużono żywotność pięciu bloków węglowych elektrowni.

"Decyzją poprzedniego właściciela projekt został wstrzymany - Enea wróciła do zahamowanego planu modernizacji" - czytamy dalej.

Grupa pracuje także nad rozwiązaniami dotyczącymi najstarszego, pierwszego, bloku elektrowni, który ma przed sobą w ramach derogacji jeszcze 4-5 lat pracy.

W połowie marca 2017 r. Enea sfinalizowała transakcję przejęcia - za ponad 1,26 mld zł - 100% akcji ENGIE Energia Polska, spółki, do której należała Elektrownia Połaniec.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)