Pytany w programie "Śniadanie w Polsat News" o oczekiwania dot. poniedziałkowej wizyty kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Warszawie, Soloch odpowiedział: "Oczekujemy podkreślenia tego, co wybrzmiało w czasie spotkania pana prezydenta z ministrem spraw zagranicznych (Niemiec - PAP), a mianowicie potwierdzenia tego, że nie będzie podejmowana próba budowania Europy wielu prędkości".

Szef BBN wyraził nadzieję, że wśród tematów poruszanych podczas wizyty znajdzie się również kwestia "rewitalizacji Trójkąta Weimarskiego". "Niemcy są gotowe razem z nami proponować Francuzom powrót do tej formuły" - zaznaczył.

Zdaniem Solocha wydarzenia w Wielkiej Brytanii, kwestia sankcji wobec Rosji i zbliżający się szczyt NATO także będą przedmiotem rozmów.

Przypomniał także o kwestii gazociągu Nord Stream 2. "To jest probierz rzeczywiście realnych intencji Niemców jako sojuszników, jako państwa, które chce solidarnie odpowiedzieć na zagrożenia, jakie stwarza polityka Rosji" - dodał.

Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann powiedział, że przyjazd Angeli Merkel do Warszawy jest szansą "powrotu do stołu". W jego opinii "reaktywacja Trójkąta Weimarskiego zależy od Polski".

"My nie mamy wrogów w Europie (...) To są nasi partnerzy. To jest nasza rodzina, w której Polska jest" - podkreślił.

W poniedziałek do Warszawy przybędzie z wizytą kanclerz Niemiec Angela Merkel, która spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. (PAP)