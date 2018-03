We wtorek w Brukseli na spotkaniu ministrów ds. europejskich krajów UE wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zdał sprawę z obecnego stanu postępowania i kontaktów z Polską w sprawie procedury uruchomienia art. 7.

Szymański powiedział po spotkaniu, że dyskusja miała charakter "bardzo ogólny".

"Jesteśmy gotowi do tego, aby - jeżeli jest taka potrzeba - zorganizować nie uogólnioną, ale poszerzoną dyskusję (...) na temat białej księgi, jeśli tylko będzie taka wola ze strony Rady ds. Ogólnych czy jakiegokolwiek innego ciała" - zaznaczył minister.

Dodał, że głównym zadaniem polskiego rządu jest to, aby przestawić nie tylko "prawdziwy obraz reform, ale również obronić prawo polskiego parlamentu do kształtowania systemu wymiaru sprawiedliwości zgodnie z polskimi wyborami". "To jest dla mnie rzecz znacznie poważniejsza niż oczekiwania aktorów zewnętrznych" - podkreślił. (PAP)