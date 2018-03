BioMaxima uruchomi produkcję analizatora biochemicznego BM-200 w II kw. br.



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - BioMaxima uruchomi seryjną produkcję nowego analizatora biochemicznego BM-200 w II kw. 2018 r. w zakładzie w Lublinie, poinformowała spółka. BioMaxima wypracowała 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto i zwiększyła przychody o 15% r/r do 33 mln zł w 2017 r. Spółka oczekuje, że realizacja programu inwestycyjnego wpłynie na znaczną poprawę wskaźników finansowych począwszy od IV kw. br.

"Spółka zakończyła z sukcesem trwające od ponad dwóch lat prace rozwojowe nowego analizatora biochemicznego BM-200. Trzy prototypy urządzeń były od września 2017 r. testowane w trzech zewnętrznych laboratoriach w Polsce, a przeprowadzone testy wypadły pozytywnie i seryjna produkcja w zakładzie w Lublinie wystartuje w II kw. 2018 r. Kompaktowe i nowoczesne analizatory, które posiadają najnowsze rozwiązania w diagnostyce medycznej, będą bardzo konkurencyjną ofertą dla średnich i małych laboratoriów w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Urządzenia te będą mogły również stanowić doskonałe zabezpieczenie typu 'backup' w placówkach o dużej liczbie badań. Cena aparatu dla użytkownika końcowego będzie na poziomie 10 tys. euro" - czytamy w komunikacie.

Oprócz rynku krajowego, spółka liczy także na klientów eksportowych, w tym na rynek OEM.

"Mogę powiedzieć, że niektórzy z naszych partnerów niecierpliwie czekają na uruchomienie seryjnej produkcji tego analizatora. Nowy analizator zwiększa również nasze możliwości w zakresie sprzedaży odczynników" - powiedział prezes BioMaximy Łukasz Urban, cytowany w materiale.

Analizator BM-200 jest systemem zamkniętym, pracującym wyłącznie z odczynnikami wyprodukowanymi w zakładzie produkcyjnym spółki w Lublinie, co oznacza, że sprzedaż tego urządzenia będzie istotnie zwiększać popyt na odczynniki wyprodukowane przez BioMaximę. Zainstalowany u klienta analizator rocznie jest w stanie wygenerować sprzedaż odczynników oraz materiałów zużywalnych na poziomie ok. 20 tys. zł. Mocną stroną tego analizatora jest też możliwość oferowania aparatów w systemach OEM, ODM dla zagranicznych dystrybutorów, którzy zechcą wprowadzać aparat pod własną marką, a spółka prowadzi już negocjacje z potencjalnymi kontrahentami, podano również.

BioMaxima zdefiniowała rynek docelowych odbiorców nowego analizatora BM-200 i zaliczyła do niego m.in. kilkaset medycznych laboratoriów publicznych oraz kilkaset medycznych laboratoriów prywatnych w Polsce. Do tego grona należy również dodać kilkadziesiąt laboratoriów weterynaryjnych w Polsce.

"Spółka bardzo mocno liczy również na zainteresowanie nowym urządzeniem na rynkach zagranicznych. W portfolio jej aktywnych klientów znajdują się podmioty z ponad 60 krajów, w tym także z Rumunii, gdzie BioMaxima posiada własne spółki handlowe" - czytamy dalej.

Spółka deklaruje, że w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym (CBR) będą prowadzone prace nad kolejnym, lepiej wyposażonym i bardziej wydajnym analizatorem biochemicznym z tej samej rodziny. Planowane zakończenie prac to horyzont 8 miesięcy od uruchomienia CBR.

Spółka zakończyła 2017 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 948 tys. zł, przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 33 mln zł, notując przy tym 15% wzrost w stosunku do 2016 r. Poprzez realizację przyjętego programu inwestycyjnego BioMaxima oczekuje znacznej poprawy wskaźników finansowych począwszy od IV kw. 2018 r., podsumowano.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Jest notowana na NewConnect od czerwca 2010 r.

(ISBnews)