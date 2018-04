PKN Orlen poinformował w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, że sprzedał ponad 4,8 TWh energii elektrycznej - o 40 proc. więcej niż planowano. Rok wcześniej koncern zakładał, że sprzedaż energii wyniesie ponad 3,4 TWh.

Ze sprawozdania wynika, że nowe bloki gazowo-parowe we Włocławku i Płocku dostarczyły niemal 3,1 TWh energii elektrycznej. To około jednej trzeciej produkcji energii z gazu w Polsce. Polska Grupa Energetyczna podsumowując 2017 rok poinformowała, że jej produkcja energii z gazu wyniosła 2,87 TWh. Tym samym była nieznacznie mniejsza niż w PKN Orlen.

Orlen coraz mocniej wchodzi na rynek energii elektrycznej, nie tylko sprzedając własną produkcję, ale także handlując prądem na giełdzie. „PKN Orlen aktywnie odpowiada na zwiększone zapotrzebowanie swoich klientów. Energia dla nich pochodzi z produkcji własnej (aktywa energetyczne zasilane gazem) oraz z rynku hurtowego” – poinformowało portal WysokieNapiecie.pl biuro prasowe spółki.

Produkcja energii pozostaje nadal stosunkowo niewielką częścią działalności naftowej grupy, ale jeśli chodzi o energetykę gazową, to PKN Orlen staje się głównym wytwórcą w kraju. Choć pamiętajmy, że 9 TWh wytworzonych z gazu to wciąż niewiele w skali kraju - nieco więcej niż 5 proc. z ponad 165 TWh krajowej produkcji w 2017 r.

Nowe bloki gazowo-parowe

Zakończony w czerwcu ubiegłego roku CCGT Włocławek - blok gazowo-parowy o mocy 474 MWe - dostarczył ponad 2,08 TWh energii elektrycznej. Produkuje także niezbędną do procesów technologicznych parę. Dzięki stosunkowo dużej mocy zainstalowanej oraz wysokiej elastyczności blok stał się „aktywnym uczestnikiem rynku, ściśle współpracującym z PSE” – czytamy w sprawozdaniu.

Inwestycja w CCGT Płock - blok gazowo-parowy o mocy 608 MWe – jeszcze nie została w pełni zakończona. We wrześniu 2017 roku blok miał „gorący rozruch” i synchronizację z KSE. W listopadzie osiągnął obciążenie podstawowe, w grudniu pierwsza para i energia elektryczna trafiła do Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Do tego czasu blok wyprodukował około 1TWh energii elektrycznej – podała spółka.

Po oddaniu do użytku CCGT Płock, Orlen spodziewa się, w będzie produkował w sumie ok. 7 TWh energii elektrycznej – wynika z wcześniejszych zapowiedzi. To będzie stanowiło ok. 4,5 proc. produkcji energii w Polsce, a jednocześnie koncern może odpowiadać za około połowę krajowej energii z gazu. Oprócz dwóch nowych bloków gazowo-parowych, Orlen produkuje energię elektryczną w kogeneracji w największej elektrociepłowni przemysłowej w kraju – EC Płock o mocy (415 MWe), która wykorzystuje olej opałowy i uzupełniająco gaz.

