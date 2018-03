Jak wyjaśniono PAP, dane pochodzą ze statystyk Komisji Europejskiej na marzec 2018 roku. "Jeszcze na koniec grudnia 2017 r. Polska zajmowała 6. pozycję, ale wyprzedziła Wielką Brytanię. Przed nami są: Francja (9,2 mld euro pozyskanego wsparcia), Włochy (7,1 mld euro), Hiszpania (5,9 mld euro) oraz Niemcy (5,2 mld euro)" - poinformowało MIiR.

Zaznaczono, że wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej Polska jest liderem. Drugą pozycję zajmują Czechy (569 milionów euro), trzecią - Słowacja (487 milionów euro), a czwartą - Węgry (101 milionów euro).

"Mamy bardzo dobry wynik, pomimo tego, że w Polsce dużą konkurencją dla Planu Junckera są dotacje unijne. Musimy jednak przyzwyczajać się powoli do zwrotnego finansowania inwestycji, czyli pożyczek, kredytów, gwarancji. Komisja Europejska kładzie na to coraz większy nacisk. Poza tym bogacimy się, a to oznacza, że dotacje nie będą zawsze dostępne w takiej wysokości" – skomentował dane minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wiceminister inwestycji Witold Słowik podkreślił, że statystyki nie są jednak najważniejsze. "Dają obraz sprawności w pozyskiwaniu finansowania, ale bardziej istotne jest, co za te pieniądze powstanie. W przypadku Polski trafią one zarówno na duże inwestycje infrastrukturalne, jak i niewielkie przedsięwzięcia pojedynczych firm" – poinformował Słowik.

Jak wyjaśnia resort inwestycji i rozwoju, EBI dzieli pieniądze z Planu Junckera na dwa sposoby. Pierwsza ścieżka przeznaczona jest dla dużych inwestycji o wartości co najmniej 25 mln euro (powyżej 7 mln euro dla projektów wysokoinnowacyjnych). Zainteresowane podmioty (np. spółki skarbu państwa, agendy rządowe, firmy, samorządy) same zgłaszają się do EBI i negocjują warunki umowy. W ramach tej ścieżki finansowane są różne inwestycje – od infrastrukturalnych po przedsięwzięcia banków, którym EBI gwarantuje kredyty dla przedsiębiorców.

Zgodnie z informacjami MIiR w ramach tej ścieżki EBI zatwierdził finansowanie w wysokości 2,4 mld euro dla 26 przedsięwzięć w Polsce. Sześć z nich to inwestycje rządowe (Tauron Dystrybucja, Przewozy Regionalne, Energa Operator, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego). Tyle samo projektów realizują samorządy (dwa projekty związane z mieszkaniami komunalnymi w Poznaniu, szpital wojewódzki w Toruniu, spalarnia odpadów w Warszawie, Trasa Łagiewnicka w Krakowie, drogi wojewódzkie w Dolnośląskim w formule PPP). 14 przedsięwzięć ma charakter prywatny.

Druga ścieżka przeznaczona jest dla przedsiębiorców. EBI podpisuje umowy z bankami, które finansują inwestycje firm. Według danych resortu, do końca 2017 r. z tej formy wsparcia na rozwój swojej działalności skorzystało prawie 9 tysięcy polskich przedsiębiorców. Wartość zawartych przez nich umów kredytowych wyniosła niemal 1,7 mld zł.

"Poszukujemy różnych źródeł finansowania inwestycji. Rozwijamy na przykład partnerstwo publiczno-prywatne. Stworzyliśmy rządową politykę rozwoju PPP (partnerstwo publiczno-prywatne - PAP) opłacamy zewnętrznych ekspertów, którzy pomagają instytucjom publicznym i sami służymy swoją wiedzą, prowadzimy szkolenia i zmieniamy prawo" – wskazał Kwieciński.

"Skontaktowaliśmy się też z setkami samorządów w kraju i stworzyliśmy bazę planowanych inwestycji. To swoista oferta sektora publicznego dla przedsiębiorców" – dodał. Zapowiedział ponadto, że 6 kwietnia br. w Nowym Sączu odbędzie się oficjalna inauguracja działalności sądu rejonowego. MIiR informuje, że budynek sądu to pierwsza polska inwestycja rządowa w formule PPP.

Plan Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Plan powstał w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego KE. Pierwotnie zakładał wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld euro, jednak z dniem 1 stycznia br. został on wydłużony do końca 2020 r., a kwota inwestycji zwiększona do 500 mld euro. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

edytor: Jacek Ensztein