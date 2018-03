Lokum Deweloper rekomenduje 0,84 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował przeznaczenie 15,12 mln zł z zysku z 2017 roku oraz części kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka.



"Zgodnie z przywołaną uchwałą zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez spółkę w 2017 r. oraz część zysku netto wypracowana przez spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego, w łącznej kwocie 15 120 000 zł, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki (Dywidenda)" - czytamy w komunikacie.



Na każdą akcję spółki będzie przypadała kwota 0,84 zł dywidendy, podano także.

Rekomendacja przedstawiona przez zarząd dotyczy ustalenia dniem dywidendy 2 maja br. i dniem wypłaty dywidendy - 11 maja br.

"Zarekomendowaliśmy walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,84 zł na akcję. To pozwoli nam na utrzymanie silnych fundamentów finansowych, wspierających dynamiczny rozwój spółki. Jednocześnie uważamy, że dzięki obecnie podjętym działaniom w kolejnych latach będziemy mogli wypłacać większą część zysku. Stąd też decyzja zarządu o zmianie polityki dywidendowej na najbliższe lata i podniesienie maksymalnego poziomu dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto" - powiedział prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar, cytowany w osobnym komunikacie.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)