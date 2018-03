Murapol kupił działkę w Warszawie za 16 mln zł pod ok. 504 lokale mieszkalne



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Murapol Projekt 37, spółka zależna Murapolu, zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie o łącznej powierzchni 53 625 m2 za łączną kwotę ok. 16 mln zł. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 504 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 411 m2.

"Emitent udzielił sprzedającym poręczenia zapłaty przez kupującego części ceny zakupu w łącznej kwocie 5,3 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych dla tego typu umów" - czytamy w komunikacie.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 605 mieszkań w 2017 roku, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r.

(ISBnews)