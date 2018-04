USA zaniepokojone malezyjską ustawą ws. karania za fake newsy

Źródło: PAP

Departament Stanu USA wyraził we wtorek zaniepokojenie przyjęciem przez parlament Malezji ustawy przewidującej grzywnę w wysokości do 500 tys. ringgitów (123 tys. USD) i karę do 6 lat więzienia za rozpowszechnianie fake newsów.