Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 8% r: r do 12,3 mln zł w marcu



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - CDRL osiągnęło w marcu 12,3 mln zł przychodów z polskich sklepów wobec 11,4 mln zł w 2017 r., oznacza to 8-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym czasie przychody z e-commerce zwiększyły się o 14% do poziomu 1,6 mln zł.

"Wyniki osiągnięte w marcu oraz w pierwszym kwartale są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Stabilnie od początku roku utrzymujemy rosnącą tendencję sprzedażową. Nowa kolekcja została bardzo dobrze przyjęta przez klientów, którzy mimo niesprzyjającej pogody chętnie odwiedzali nasze salony. Stale pracujemy również nad udoskonaleniem sklepu internetowego, czego efektem jest 47-proc. wzrost przychodów w tym kanale" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Narastająco w I kw. polskie sklepy sieci Coccodrillo wypracowały 31,9 mln zł przychodów i były wyższe o 11% niż przed rokiem. W tym samym czasie spółka zanotowała 5,4 mln zł przychodów w kanale e-commerce, osiągnęła zatem 47-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, podano także.

"W 2017 r. wszystkie przychody grupy CDRL, w tym również eksportowe, wyniosły 230,3 mln zł i były o 13,1% wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 29,6 mln zł, co oznacza wzrost o 33,9%. Zysk netto wyniósł 13,4 mln zł i był nieco niższy niż przed rokiem, co jest efektem wyceny walutowych kontraktów terminowych" - czytamy dalej.

W 2017 r. w skład handlowej grupy wchodziło 500 punktów handlowych. Oznacza to wzrost o 3% w stosunku do roku 2016. Z tego 249 placówek to sklepy w Polsce, 140 jest zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej a 111 – poza nią, podano również.

"W 2018 r. spółka planuje optymalizację krajowych punktów sprzedażowych oraz otwarcia 30-40 nowych sklepów za granicą" - podsumowano.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)