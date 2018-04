Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, że jesienią zostanie utworzony fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych. Ma dysponować co najmniej 5 mld zł.

Jak powiedział w środę na antenie Radia Kraków minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, samorządy oczekują na wsparcie państwa, jeśli chodzi o modernizację czy radykalną przebudowę dróg gminnych i powiatowych. ”Państwo musi wesprzeć te działania” - podkreślił.

Przypomniał, że w tym roku na wsparcie inicjatyw samorządowych w tym zakresie rząd przeznaczył blisko 1,5 mld zł.

Jesienią ma zostać utworzony fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych dysponujący co najmniej 5 mld zł.

„To są niebagatelne, niespotykane do tej pory kwoty finansowe. Już na przyszły rok będziemy oferowali nowe rozwiązania, które pozwolą dofinansować inwestycje - i to jest bardzo ważne – w cyklu nie tylko jednorocznym, ale też wieloletnim, o co zawsze wnosili samorządowcy” - mówił Adamczyk.

Premier Morawiecki podczas sobotniego wystąpienia podkreślił, że drogi lokalne są dla rządu "niezwykle ważną częścią programu już na jesienne wybory samorządowe". Poinformował o przeznaczeniu nowych środków na ten cel.

Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami podkrakowskiej Skawiny Morawiecki mówił: "Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie znacząca różnica, jeśli chodzi o drogi lokalne - to namacalny przykład naszej polityki zrównoważonego rozwoju, bo są powiaty i gminy naprawdę oddalone od wielkich ośrodków, a połączenia drogowe do nich są niezwykle ważne" - dodał szef rządu. (PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Anna Mackiewicz