Morawiecki o zwiększeniu wydatków na służbę zdrowia do 6 proc. PKB: "Procentów się nie wkłada do garnka"

Źródło: PAP

Dzisiaj wydatki na służbę zdrowia wynoszą 4,6 proc. PKB, a dążymy do osiągnięcia 6 proc. PKB - powiedział w niedzielę w Węgrowie premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że rząd pracuje nad takimi rozwiązaniami, by dostęp do specjalistów się zwiększał, a kolejki skracały.